Колона техніки, яка рухалася в бік Розівки, звернула з траси в напрямку заповідника.

Російські окупанти планують облаштувати фортифікаційні споруди та лінію оборони на території заповідника "Кам’яні могили" в Донецькій області, куди було відведено частину ворожих військ та техніки.

Як повідомив у Telegram радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко колона військової техніки, яка рухалася в напрямку Розівки, звернула з траси преед селом Кальчинівка в бік заповідника.

"В результаті відстеження руху колони військової техніки та поки живої сили окупантів в напряму Нікольське – Розівка в кількості близько 350 одиниць, встановлено що колона до Розівки не дійшла. Перед селом Кальчинівка колона рушила з траси вправо на грунтову дорогу в бік заповідника "Кам’яні могили". На повороті на ґрунтову дорогу також встановлено шлагбаум та охорону, що унеможливлює подальшу фіксацію. Це може вказувати на облаштування фортифікаційних споруд та ліній оборони на території заповідника, який зручно знаходиться на віддаленні від населених пунктів", – заявив Андрющенко.

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Радник мера наголоств, що в разі проведення загарбниками таких дій, це може призвести до знищення ще однієї природньо-історичної пам’ятки України.

"Вважаємо, що подібне варварство в разі підтвердження має бути висвітлено та потрапити в перелік військових злочинів росії. Тому звертаємось до журналістів, що мають доступ до супутникових даних, по допомогу у встановленні реального стану заповідника "Кам’яні могили", – зазначив радник мера.

Ситуація в Донецькій області

22 листопада 2022 року російські окупанти обстріляли Часів Яр у Донецькій області, внаслідок обстрілу поранено двох людей. За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, у Часовому Яру два прильоти зафіксовано в мікрорайон Східний, там пошкоджено 4 будинки.

Крім того, офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець описав ситуацію під Бахмутом. Він зазначив, що там діють як "мобіки", так і найманці ПВК Євгена Пригожина "Вагнер".

Раніше повідомлялося, що поліцейські потрапили під російський обстріл, коли проводили евакуацію цивільних у Бахмуті. За даними правоохоронців, останніми днями окупанти безперервно атакують Бахмут.

Наразі в Донецькій області залишається 500 538 осіб, проте повністю безпечних місць зараз на Донеччині немає.

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