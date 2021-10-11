За день бойовики чотири рази порушували режим припинення вогню.

Бойовики підстрелили на Донбасі українського військового.

Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 11 жовтня.

"Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїну було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність, - повідомляють військові.

Загалом за день з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Читайте також"Тортури та голод": омбудсмен описала жахіття в колоніях на окупованому ДонбасіПозиції українських воїнів біля Південного бойовики обстрілювали тричі, використовуючи великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. А поблизу Кримського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - кажуть українські військові.

Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики на окупованій території Луганській області ввели нові правила пропуску через контрольний пункт в'їзду та виїзду біля Станиці Луганської. Рішення нібито прийняли для захисту пенсіонерів від коронавірусу.

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Автор: Катерина Комолова