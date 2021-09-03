Військовий перебуває у медичному закладі.

Протягом 2 вересня внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Воїн перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я – задовільний.

За минулу добу штаб зафіксував 5 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

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В районі Новомихайлівки російсько-окупаційні війська здійснювали обстріл з мінометів 120-го калібру.

Біля Красногорівки противник застосовував артилерію калібру 100-мм.

Поблизу населеного пункту Новотошківське окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

З метою припинення агресивних дій ворога українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Станом на 7:00 ранку 3 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", – інформує штаб.

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Автор: Яна Ставська