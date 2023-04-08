Російські окупанти в черговий раз обстріляли прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Зокрема, під ворожими ударами перебували Гур’їв Козачок, Лук’янці, Амбарне, Красне Перше, Дворічна, Крохмальне, Кіндрашівка та інші населені пункти.

"Внаслідок обстрілу села Борисівка Харківського району загинув цивільний чоловік 39 років", - повідомив він.

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Крім цього. за його даними, у смт Дворічна Куп'янського району обстрілами пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. У селі Кучерівка Куп'янського району пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства, сталася пожежа.

"В області залишається дуже високою мінна небезпека. Вчора в районі селі Миколаївка Чугуївського району, в полі біля лісосмуги на невідомому вибуховому пристрої підірвалися та отримали поранення 3 людей – чоловіки 40 та 55 років, а також 50-річна жінка. Всі госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - повідомив Синєгубов і ддав, що за добу піротехніки ДСНС обстежили 8 га території та знешкодили 91 вибухонебезпечний предмет.