Вони розповіли, про що говорить цей факт про ракетний потенціал ворога, і до чого слід готуватись українцям.

Під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки по Україні російські окупанти застосували ракети Х-101, виготовлені в кінці 2023 року.

Про це повідомляє видання Defense Express з посиланням на власні джерела. Цей факт показує, що тривала пауза в масованих ракетних ударах по Україні була пов’язана з тим, що окупанти хотіли накопичити відповідний запас ракет, необхідний для масштабного удару.

Але експерти видання пішли далі і пояснили, що на час виготовлення російських крилатих ракет вказує десятизначний серійний номер, який наноситься на усі частини конструкції ворожих ракет. Таке маркування заодно дозволяє дізнатись походження комплектуючих до ракет. "Тому наприклад у січні 2023 року фіксувався специфічний спосіб "маскування" російських Х-101 – рашисти там просто болгаркою стирали серійні номери", - зазначили аналітики.

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Але тепер, як зауважили експерти, загарбники знайшли значно хитріший способіб і почали наносити на ракети такі серійні номери, щоб їх було складно дешифрувати. Вони зауважили, що перші 6 цифр серійного номеру на одній зі збитих ракет Х-101 - це суцільна "абракадабра".

"315 - так починаються серійні номери для ракет, виготовлених орієнтовно в 2023 році, а 263 - так починались серійні номери Х-101, виготовлених після 2020 року. Як не дивно, вказівка на 4 квартал 2023 року як час виготовлення збитої Х-101, "зашита" взагалі в цифрі 9 (іншими словами, від сьомої цифри в серійному номері треба відняти "5", і так вийде номер кварталу, в якому виготовлена ракета)", - пояснили експерти.

На думку аналітиків, на такі "хитрощі" окупанти йдуть очевидно для того, щоб максимально приховувати походження комплектуючих, які використовуються для виробництва крилатих ракет для ударів по Україні.

"Те, що окупанти сьогодні застосували Х-101, виготовлену в четвертому кварталі 2023 року, не означає, що ракетний арсенал в РФ вичерпується. Але може показати темп виробництва – це буде один із параметрів, який впливатиме на інтервали між наступними ударами", - зробили висновок аналітики.

Ракетна атака 2 січня – що відомо

Як повідомив президент Володимир Зеленський, за останньою інформацією внаслідок російської масованої ракетної атаки загинули 4 особи, 92 поранені. За словами Зеленського, абсолютна більшість ракет була спрямована по цивільних обʼєктах.

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