Окремо сказано, що у Чернігівській області російські окупанти залякують місцевих жителів з метою придушення спротиву цивільного населення.

Російські окупанти призупинили навчання дітей у Джанкої в окупованому Криму, аби у школах розміщувати військових, які прибувають у місто.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 18:00 у соціальній мережі Facebook.

"У місті Джанкой, на тимчасово окупованій території АР Крим, призупинено навчання у місцевих загальноосвітніх навчальних закладах з їх подальшим використанням для розміщення військовослужбовців збройних сил російської федерації, які прибувають до міста", - йдеться у повідомленні.

Окремо сказано, що у Чернігівській області російські окупанти залякують місцевих жителів з метою придушення спротиву цивільного населення.

"Окупанти продовжують зухвало порушувати норми Міжнародного гуманітарного права та руйнують інфраструктуру міст, створюючи передумови для поглиблення гуманітарної кризи", - йдеться у повідомленні.

"Провладні російські ЗМІ продовжують розповсюджувати хибну інформацію про збройну агресію російської федерації на території України. Не припиняється створення та розповсюдження всіма доступними інформаційними каналами, зокрема і у країнах Європейського Союзу та США, постановочних пропагандистських відеоматеріалів з метою дискредитації діяльності військово-політичного керівництва та Сил оборони України", - сказано у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що у ворога складності з провіантом, дозаправленням техніки й у більшості місць дислокації знищена логістика.

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