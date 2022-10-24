За словами Кіма, на Миколаївщині українські повітряні сили почали більш ефективно збивати дрони.

На півдні російські окупанти вперше застосували дрони-камікадзе "Shahed-136" по лінії фронту, а не по цивільних об’єктах.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі інформаційного телемарафону.

"По селу Шевченково сьогодні два удари дронами "Шахід". Це перше застосування на лінію фронту, а не терористичні удари по цивільній інфраструктурі росіянами. Мабуть вони вирішили, що не можуть кудись дістатися і почали використовувати по лінії фронту", - сказав він.

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За словами Кіма, на Миколаївщині українські повітряні сили почали більш ефективно збивати ворожі дрони.

"Майже всі кладемо (дрони - УНІАН) окремими пачками. Окрім того, що ми хочемо їх збивати, ми хочемо зробити це дешевше та ефективніше, щоб повністю перекрити від них простір всієї України. Тому над цим і працюємо", - пояснив голова ОВА.

Він також зазначив, що миколаївці продовжують активно повертатися додому.

Іранські дрони-камікадзе в Україні - що відомо

У серпні стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників. При цьому іранська влада офіційно заперечує продаж безпілотників Росії і стверджує, що зброя потрапила до РФ через треті країни.

У середині жовтня з’явилися повідомлення, що РФ замовила у Ірану ще понад 2 тис. таких дронів.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Росія застосовує іранські дрони як замінник високоточної зброї, яка стає дефіцитною. При цьому, українські зусилля зі знищенні безпілотників "Shahed-136" стають усе більш успішними. Згідно з офіційними джерелами, у тому числі заявами президента Володимира Зеленського, до 85% атак іранськими дронами перехоплюється.

20 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що на територію Російської Федерації прибули іранські радники та інструктори з використання безпілотних літальних апаратів. Зокрема, відомо про підготовку операторів вже наявних БпЛА "Shahed-136" та перспективних БпЛА "Arash-2".

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