Жертв внаслідок обстрілів немає / фото Веселкін/Facebook

Окупанти на Донбасі до десятої ранку гатили з мінометів по Гранітному.

Про це у Facebook повідомив голова Мирненської селищної військово-цивільній адміністрації Володимир Веселкін.

"Російсько-окупаційні війська, протягом всієї ночі та до десятої години ранку, вели обстріл села Гранітне. Використовували набої 120-го калібру. Постраждали п'ять житлових будинків. Пошкоджені електромережі", - написав він, додавши, що жертв внаслідок обстрілів немає.

Веселкін закликав мешканців найближчим часом залишатися вдома заради власної безпеки.

фото Веселкін/Facebook
фото Веселкін/Facebook
фото Веселкін/Facebook
фото Веселкін/Facebook
фото Веселкін/Facebook
фото Веселкін/Facebook

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Нагадаємо, внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення, ще один зазнав поранення в результаті підриву на ворожому невідомому вибуховому пристрої. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров'я обох – задовільний.

Станом на 7 годину ранку, 26 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Біля Гранітного російські найманці вели вогонь з артилерії калібру 122 мм. Українським бійцям довелося відкривати вогонь у відповідь.

Автор: Денис Прядко