Повернення в область варто "залишити на спокійніші часи".

Російські окупанти протягом 15 квітня завдали трьох ракетних ударів по об'єктах у Київській області,

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

"Лише сьогодні було завдано трьох ракетних ударів по об'єктах у Київській області. Ми не відкидаємо можливості повторних ударів по будь-яких об'єктах, і до цього треба бути готовими", – наголосив він та зауважив, що повернення в область варто "залишити на спокійніші часи".

Павлюк також підкреслив, що зберігається "небезпека повернення ударного угруповання у напрямку Києва, небезпека замінованих територій і можливість завдання ракетних ударів противником і в Києві, і по всій Україні".

У РФ знову погрожують масованими ракетними ударами

Українські військові заявили, що агресор буде мститися за знищення крейсера "Москва" – флагман Чорноморського флоту. Українські оборонці вдарили по російському кораблю з "Нептуна".

Як раніше повідомляв УНІАН, в Міноборони РФ вже не вперше погрожують обстрілювати Київ ракетами. Так, днями в Росії погрожували обстрілами по урядових будівлях у Києві. Це нібито буде відповідь на диверсії та удари України по об'єктах на території РФ.

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