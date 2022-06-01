Щонайменше десятеро людей зазнали поранень.

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Слов’янська, Сєвєродонецька і Райгородки загинуло четверо осіб.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє угрупування Об'єднаних сил.

"Унаслідок ворожих авіаційних і ракетних ударів та артилерійських обстрілів Слов’янська, Сєвєродонецька і Райгородки загинуло четверо людей, щонайменше 10 зазнали поранень. Інформація щодо постраждалих і загиблих постійно уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Так, за минулу добу, 31 травня, російські війська обстріляли 21 населений пункт в Луганській і Донецькій областях. Обстрілів зазнали: Сєвєродонецьк, Борівське, Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Білогорівка, Золоте, Гірське, Комишуваха, Тошківка, Врубівка, Устинівка, Сиротине, Авдіївка, Слов’янськ, Ярова, Очеретине, Райгородка, Семенівка, Кам’янка, Ласточкіне.

Російські воєнні злочинці зруйнували і пошкодили 46 цивільних об’єктів, серед яких: 40 багатоповерхових і приватних будинків, школа мистецтв (Гірське), дитячий садок (с. Ярова), господарчі споруди заводу "Пролетарій" (Лисичанськ). В Авдіївці пошкоджено будівлю відділення поліції.

Нагадується, що під час авіаційного обстрілу території Сєвєродонецького хімічного підприємства об’єднання "Азот" зруйновано цистерну з азотною кислотою, внаслідок чого стався витік небезпечної речовини.

Піротехніки підрозділів ДСНС, що входять до складу угруповання Об’єднаних сил, виявили та знешкодили 43 вибухонебезпечних предмети у Бахмуті, Покровському, Волноваському, Краматорському районах Донеччини.

Ліквідовано 3 великі пожежі, що виникли внаслідок ворожих обстрілів у Слов’янську та Яровій Краматорського району.

За минулу добу з районів ведення бойових дій рятувальники евакуювали 13 тис. 907 людей.

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