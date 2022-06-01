За підтримки вертольотів Ка-52, противник веде наступ у напрямку Лиман – Старий Караван, бойові дії тривають.

Ворог закріплюється у центрі Сєвєродонецька.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Донецькому напрямку підрозділи агресора, за підтримки авіації, основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій.

З метою завдання втрат та виснаження особового складу наших військ, противник здійснює вогневе ураження вздовж лінії зіткнення із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Провів ремонт залізничного мостового переходу в районі населеного пункту Куп’янськ для відновлення логістичного постачання залізничною гілкою Куп’янськ – Лиман.

"На Лиманському напрямку ворог посилив підрозділи та перегрупував їх. За підтримки вертольотів Ка-52, веде наступ у напрямку Лиман – Старий Караван, бойові дії тривають. На Сєверодонецькому напрямку агресор вів штурмові дії у північних, південних та східних районах міста Сєверодонецьк, окремими підрозділами досяг успіху, закріплюється у центрі міста", - повідомили в Генштабі.

Разом з тим, на Бахмутському напрямку противник намагається витіснити підрозділи наших військ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Застосував штурмову та армійську авіацію у районах населених пунктів Комишуваха, Берестове і Ниркове.

На Запорізькому напрямку ворог проводив інженерні роботи з удосконалення фортифікацій другої лінії оборони. Передислокував у район населеного пункту Василівка до танкового батальйону Т-62 та до мотострілецького батальйону.

На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках противник утримує зайняті позиції, завдає вогневого ураження із мінометів та ствольної артилерії.

На Південнобузькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позиці та створенні додаткових рубежів оборони. У районах населених пунктів Миколаївка, Новопавлівське і Широке здійснив масовані обстріли із реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

Ситуація у Сєвєродонецьку:

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. З метою демонстрації присутності та недопущення перекидання підрозділів Сил оборони на інші напрямки утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей визначені підрозділи збройних сил РФ.

31 травня 2022 року в Сєвєродонецьку російські війська влучили у цистерну з азотною кислотою, яка розміщена на території місцевого хімзаводу. Громадян закликали негайно підготувати маски для обличчя, просочені содовим розчином.

Вас також можуть зацікавити новини: