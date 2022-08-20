Попередньо обійшлося без жертв.

Окупанти завдали удару по передмістю Харкова.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram.

"Приліт" ракет по об'єктах критичної інфраструктури в Немишлянському районі та в передмісті Харкова. Попередньо без жертв і постраждалих", - написав він.

Нагадаємо, на Харківському напрямку окупанти намагалися наступати в напрямку Харкова, ЗСУ відбили атаку. Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у п’ятницю вранці, 18 серпня, загарбники вдарили по трьох районах Харкова. За його даними, супротивники поцілили в житлову будівлю та інфраструктурний об’єкт.

Тим часом у Харкові, який щоденно потерпає від артилерійського вогню РФ, встановили першу зупинку-укриття. У ній можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу.

Залізобетонна конструкція вміщує щонайменше 50 осіб, сидячих місць розраховано на дванадцять. Усередині укриття оснащене камерами спостереження та 100 кг піску на випадок пожежі. Також там розміщена карта руху та розклад транспорту.

За словами мера Ігоря Терехова, усього таких зупинок планується встановити 25 штук. Такі ж зупинки-укриття планують збудувати й в Києві.

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