Мешканця Миколаєва звинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних сил України чи інших військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану.
Як повідомляє Управління СБ України у Миколаївській області, справа порушена за ч. 3 ст. 114-2 КК України.
За даними слідства, чоловік за грошову винагороду здійснював незаконну фотофіксацію розміщення ЗСУ та інших військових формувань у Миколаєві.
Відзняті фото він через месенджер пересилав представникам країни-агресора та повідомляв точні координати розташування Збройних сил.
Його затримали на місці вчинення кримінального правопорушення.
Раніше повідомлялося, що під Києвом двоє колаборантів розстрілювали українців разом з росіянами.