Підозрюваний за грошову винагороду здійснював незаконну фотофіксацію розміщення ЗСУ та інших військових формувань.

Мешканця Миколаєва звинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних сил України чи інших військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану.

Як повідомляє Управління СБ України у Миколаївській області, справа порушена за ч. 3 ст. 114-2 КК України.

За даними слідства, чоловік за грошову винагороду здійснював незаконну фотофіксацію розміщення ЗСУ та інших військових формувань у Миколаєві.

Відзняті фото він через месенджер пересилав представникам країни-агресора та повідомляв точні координати розташування Збройних сил.

Його затримали на місці вчинення кримінального правопорушення.

Раніше повідомлялося, що під Києвом двоє колаборантів розстрілювали українців разом з росіянами.