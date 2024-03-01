В різних регіонах були помічені бойовики з Куби та Непалу.

На тимчасово окупованих територіях України місцеві мешканці спостерігають завезення чергових найманців Кремля. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що в різних регіонах були помічені бойовики з Куби та Непалу. Вони проходять підготовку на місцевих полігонах, тренують найманців російські інструктори, колишні члени ПВК "Вагнер".

"Росія активно вербує людожерів з бідних країн світу, де має розгалужені агентурні мережі, адже імперії завжди ведуть свої колоніальні війни руками чужих народів", - ідеться у повідомленні.

При цьому у ЦНС підкреслюють, що найманці отримують більше виплати, ніж росіяни, адже їхнє життя коштує дорожче, проте "їхня смерть не призводить до соціального зростання у самій РФ".

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В Міноборони розкрили лютневий "урожай" російських літаків. У лютому Повітряні сили Збройних сил України збили 13 ворожих літаків. Серед них 12 винищувачів та один літак далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50.

"Це найкращий результат із жовтня 2022 року. Вдячні нашим воїнам за ефективну роботу. І нашим партнерам - за посилення можливостей протиповітряної оборони України", - зазначили в Міноборони.

Також УНІАН повідомляв, що відбувається біля Кринок. На брухт пішли дев’ять російських гармат, три станції радіоелектронної боротьби та два човни.

За попередніми даними 40 окупантів склали безповоротні та санітарні втрати саме під час штурмів плацдармів.

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