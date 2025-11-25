Частина міста нижче залізниці перебуває в руках окупантів, а лінія бойового зіткнення проходить ледь не по північній околиці.

В даний час більша частина міста Покровськ Донецької області перебуває під контролем російських окупантів.

Про це йдеться у матеріалі Української Правди. Видання повідомило, що Покровськ – великою мірою втрачений. Лише на півночі міста ще є українські позиції.

Частина міста нижче залізниці, за даними видання, перебуває в руках окупантів, а лінія бойового зіткнення проходить ледь не по північній околиці.

"Карта Генштабу по Покровському напрямку відстає від реальності щонайменше на місяць", - написало видання.

За даними журналістів, запізнілі спроби зачистити Покровськ не дали результату, оскільки російських віськових у місті було надто багато.

Контрдії в сусідньому селі Родинське, через яке проходить одна з доріг до міста, були успішними, проте його знову окупували.

Нещодавня заява 7-го корпусу Десантно-штурмових військ щодо зачистки центру Покровська, за даними видання, не відображає реальний стан справ.

Видання зазначило, що головним чином росіянам вдалося взяти місто завдяки використанню дронів. В серпні вони встановили дроновий контроль над повітряним простором Покровська. Тоді тут успішно діяв один з найефективніших російських підрозділів БПЛА "Рубікон". Через це логістика та заміна військових на позиціях ЗСУ стала неможлива.

Ситуація у Покровську

22 листопада угруповання військ "Схід" повідомило, що підрозділи російської армії не можуть прорвати оборону Покровська та намагаються обійти місто.

23 листопада засновник Благодійного Фонду "Закриймо небо України", колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що Силам оборони вдається потроху проводити стабілізаційні заходи у Покровську, де тривають вуличні бої. Він зазначав, що з'явилися ознаки стабілізації ситуації.

