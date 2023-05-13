Засуджений забезпечив військову окупацію території півострова Крим.

Екс-командувача Чорноморського флоту РФ Олександра Вітка, який керував підрозділами при вторгненні Росії в Крим, заочно засудили до 15 років позбавлення волі. Суд вирішив стягнути із засудженого на користь України понад трильйон гривень завданих збитків.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, екскомандувача Чорноморського флоту РФ визнано винним у вчиненні ряду злочинів проти основ нацбезпеки України.

"Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі. Також судом задоволено цивільний позов прокурора та зобов’язано стягнути із засудженого на користь України понад трильйон гривень завданих збитків", – йдеться в повідомленні.

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В Офісі генпрокурора повідомляють, що Вітко з 20 лютого по 21 березня 2014 року спільно з представниками влади та збройними формуваннями Росії спланували та організували розосередження на об’єктах військових підрозділів російської армії, вони безпосередньо здійснили вторгнення на територію Криму. Також засуджений блокував підрозділами російського Чорноморського флоту військові частини Збройних сил України, Державної прикордонної служби, внутрішні війська МВС України.

"Усі зусилля були направлені на перешкоджання їхній законній діяльності, захоплення та пошкодження військового обладнання на об'єктах протиповітряної, морської та берегової оборони Збройних Сил України", – повідомляє прокуратура.

Зазначається, що засуджений забезпечив військову окупацію території півострова Крим, що призвело до тяжких наслідків – порушено територіальну цілісність України та втрачено державну власність на суму понад 1 080 352 000 000 грн.

Крім того, під час судового розгляду доведено, що засуджений схиляв українських військовослужбовців-громадян України до вчинення державної зради. Умовляв та підкуповував їх обіцянками подальшого проходження служби на нових кораблях ЧФ РФ.

"Командувачу Чорноморським флотом держави-агресора у 2013-2021 роках ухвалено вирок за вчинення посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, підбурювання до державної зради, диверсію, участь у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни проти України за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 110 ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 27 ст. 113, ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 437 КК України)", – зазначає Офіс генерального прокурора.

Окупація Криму: що треба знати

Як відомо, у ніч з 26 на 27 лютого 2014 року російські спецпризначенці захопили й блокували парламенту та уряду Криму. Тоді і під примусом частина депутатів Криму проголосували за проведення "референдуму" про розширення автономії Криму, а потім на так званому "референдумі" вже ставилось питання про приєднання до складу Російської Федерації.

1 березня 2014 року рада Федерації Росії підтримала звернення президента Російської Федерації Володимира Путіна застосувати армію Росії на території України.

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