Асоціація родин захисників "Азовсталі" звертається до міжнародної спільноти з проханням підтримати Україну та засудити дії Росії.

Асоціація родин захисників "Азовсталі" вимагає визнати Росію державою-терористом.

Про це йдеться у зверненні асоціації до міжнародної спільноти, текст якої оприлюднений на Facebook-сторінці Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Як наголошується у документі, 29 липня 2022 року Російська Федерація вчергове вчинила воєнний злочин – цинічно вбила понад 50 військовополонених, вивезених з комбінату "Азовсталь", яких утримували в смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області.

"За посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, з 16 по 20 травня 2022 року було проведено операцію щодо порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" оборонців Маріуполя, і під гарантії з боку цих міжнародних організацій їх було вивезено на непідконтрольну Україні територію з гарантією подальшого обміну. Саме ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста виступили гарантами життя і здоров’я наших воїнів. Російська сторона взяла на себе зобов'язання перед міжнародними організаціями щодо збереження життя та здоров’я українських захисників. 29.07.2022 р. ця гарантія була цинічно порушена", - йдеться у зверненні.

Асоціація родин захисників "Азовсталі" звертається до міжнародної спільноти з проханням підтримати Україну та засудити дії Росії.

"Росія – держава-терорист, яка діє всупереч міжнародному гуманітарному праву, ігнорує міжнародні норми у галузі прав людини, здійснює воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид українського народу", - зазначається у документі.

Рідні "азовців" наголошують, що міжнародна спільнота доручила МКЧХ особливу роль у контексті дотримання міжнародного гуманітарного права, у тому числі здійснювати контроль за дотриманням прав військовополонених. В асоціації звертають увагу, що на сьогодні це єдина організація у світі, яка відповідно до мандата, повинна мати негайний доступ до всіх військовополонених у всіх місцях, де їх утримують; мати можливість проводити бесіди без свідків з військовополоненими; з'ясовувати їхній фізичний, психологічний стан, умови утримання, стан надання медичної допомоги тощо.

"Ми вимагаємо визнати Росію державою-терористом, яка не дотримується норм Женевських конвенцій та порушує усі правила ведення війни. Вимагаємо від ООН та МКЧХ, які гарантували збереження життя українських військовополонених, негайно відреагувати на терористичний акт, здійснений Росією та направити своїх представників на територію колонії в смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії для з’ясування обставин трагедії, стану здоров’я поранених та інших військовополонених, сприянні у передачі тіл загиблих військовополонених українській стороні", - йдеться у документі.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії №210 смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Внаслідок нього була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом.

За даними української розвідки, воєнний злочин скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаного ПВК - Євгена Пригожина.

Служба безпеки України, Збройні сили України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України та уповноважений Верховної Ради з прав людини у своїй спільній заяві вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт в Оленівці. Вони також вимагають направити на територію колонії інспекційну місію.

У зв'язку з терактом в Оленівці президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткого юридичного визнання Росії державою-спонсором тероризму.

30 липня Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих полонених в окупованій Оленівці Донецької області.

За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, РФ до цього часу не надала Україні списки загиблих і поранених внаслідок теракту в Оленівці українських захисників, які утримувалися в колонії.