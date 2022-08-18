ООН може надати підтримку відвідуванню Запорізької АЕС інспекторами МАГАТЕ тільки у випадку, якщо місія попрямує туди через Київ.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш розповів про результати зустрічі в тристоронньому форматі за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і президента України Володимира Зеленського.

Генсек ООН зазначає, що в ситуації із Запорізькою АЕС повинен взяти гору здоровий глузд, щоб уникнути загроз безпеці станції.

Також ООН може надати підтримку відвідуванню Запорізької АЕС інспекторами МАГАТЕ тільки у випадку, якщо місія попрямує туди через Київ.

Також під час зустрічі обговорили загиблих українських військових у колонії в Оленівці, що знаходиться на території окупованої Донецької області. Так, представник Бразилії буде призначений головою місії зі встановлення фактів в Оленівці. ООН працює над отриманням безпечного доступу в район СІЗО.

"Продовження експорту продовольства і добрив з України і Росії критично важливо для стабілізації ринків", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, за результатами сьогоднішніх переговорів, Туреччина готова взяти під патронат відновлення Харкова та Харківської області.

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