Наразі уродженці Дагестану дають показання українським спецслужбам.

Українські захисники взяли в полон двох окупантів на Запорізькому напрямку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляють сили оборони Запорізької області.

"Оборонці Запорізького краю взяли у полон двох російських військовослужбовців, уродженців Дагестану. Вочевидь, зайди знову наплутали карти та заблукали. Гарячі хлопці з Кавказу вигулькнули на Запорізькому напрямку зі зброєю та боєкомплектом, де й були прийняті у "теплі обійми" наших хлопців. Магомед Магомедов та Анвар Маччиєв тепер дають показання щодо своєї "подорожі" спеціальній службі. Вони понесуть відповідальність згідно з українським законодавством та поповнять чисельні ряди полонених орків", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні розпочалася тридцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. За останню добу українські військові знешкодили дві сотні окупантів та численні одиниці техніки.

На Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського напрямках зусилля ЗСУ зосереджені на недопущенні прориву противника, а на Волині - на прикритті державного кордону.

Вас також можуть зацікавити новини: