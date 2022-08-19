Останні супутникові знімки Maxar Technologies були зроблені в п'ятницю вранці.

Ознак "систематичного обстрілу" на Запорізької АЕС немає.

Про це свідчать нові супутникові знімки Maxar Technologies.

Це суперечить п'ятничним заявам президента Росії Володимира Путіна про те, що українські військові неодноразово завдавали ударів по АЕС. Останні супутникові знімки Maxar Technologies були зроблені в п'ятницю вранці.

CNN проаналізував ряд супутникових знімків комплексу атомної електростанції, розташованої в Енергодарі, і показав, що пошкодження або руйнування практично не змінилися з 19 липня.

Нагадаємо, вчені спрогнозували, як рухатиметься радіоактивна хмара у разі підриву ЗАЕС.

Якщо окупанти підірвуть атомну електростанцію і погодні умови будуть такими, як з 15 по 18 серпня, то радіація зачепить не тільки Україну, а й кілька європейських країн. У небезпеці будуть Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія. Хмара також торкнеться близько половини території Білорусі.

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