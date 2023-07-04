В Малоянисолі росіяни майже постійно вживають алкогольні напої.

У тимчасово окупованому населеному пункті Малоянисоль Донецької області розміщено підрозділ російських окупаційних військ, де окупанти постійно вживають алкогольні напої.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Зазначається, що російські загарбники продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї війни.

"Окупанти майже постійно вживають алкогольні напої та у нетверезому стані знущаються над цивільними мешканцями, завдають їм тілесних ушкоджень, займаються мародерством", - йдеться в повідомленні.

Окупанти п'ють воду з калюж - ГУР потішив розпачем ворога

Як повідомляв УНІАН, 9 червня Головне управління розвідки Міністерства оборони, посилаючись на перехоплення, розповіло, що російські окупанти скаржаться на великі втрати. Також вони змушені пити воду з калюж.

Зокрема, у черговому перехопленні, військовий РФ розповів про втрати та погане забезпечення. Також, за словами російського окупанта, вони вживають алкоголь.

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