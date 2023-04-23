Мобілізований заявив, що його товариші навіть у бліндажі тверезими не показуються.

Окупант поділився подробицями "бойових" буднів російських солдатів на українському фронті й заявив, що вони просто спиваються.

Зізнання про "алкогольний цикл" показав телеграм-канал "Ищи своих". Про дозвілля власного військового командування та фронтових "товаришів" розповів Юхнін Станіслав Олегович - мобілізований, якого призвали в підрозділ "Россомаха".

"Я хотів би розповісти про нашого ротного. Він часто вживає спиртні напої і дозволяє пацанам також вживати їх. Навіть у бліндажах на виході вони вживають", - розповів він.

За словами окупанта, одного разу солдати РФ під впливом алкоголю влаштували між собою різанину: "Двоє мужиків один одного порізали під алкоголем", - заявив він.

Також мобілізований поскаржився, що його ротний не тільки "бухав", а й постійно брав хабарі. Грошову данину солдати здавали, щоб не ходити в "червону зону" на штурм.

Окупанти спиваються на фронті в Україні

Нагадаємо, що про випадки пияцтва, яким росіяни займаються в українських окопах, відомо ще з початку повномасштабного вторгнення. Особливо українцям запам'ятався випадок, коли бурят від страху напився і під градусом добрів по полях прямо до української армії.

Відзначимо, що такі випадки цілком зрозумілі. Адже РФ стикається з колосальними втратами на полі бою. 17 квітня через втрату товариша "з котушок злетів" один з мобілізованих, у якого діагностували психічний розлад після бойових дій у минулому.

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