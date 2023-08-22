Один зі звільнених парамедиків випадково впізнав загарбника.

Звільнений з полону український парамедик Орест Грицюк випадково впізнав окупанта, який його захоплював. Цього разу у полон взяли загарбника.

Як повідомив парамедик у Facebook, він переглядав кадри з фронту. Аж раптом його зацікавив кадр, на якому українські воїни поповнювали обмінний фонд. Уважно придивившись, Грицюк побачив, що у полон потрапив окупант, який трохи більше року тому захопив у полон його.

"Карма в дії. Рік та тиждень тому я потрапив у полон, а сьогодні побачив фото російського солдата з підрозділу, який мене брав мене у полон з моїми побратимами. Тільки у полон брали вже його. Карма в дії. Велкам ту зе клаб, так би мовити", - написав воїн.

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Росіяни у полоні

Як заявляли в ГУР, масового каяття серед російських військовополонених немає. Втім, є люди, які навіть демонструють щире каяття і можуть заплакати, але здебільшого це все ж таки намагання вижити і потрапити назад до звичних їм умов.

За словами представника ГУР, Україна має справу з геноцидом з боку Росії, оскільки більшість росіян підтримують цю агресію.

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко розповів, як живеться російським військовослужбовцям в українському полоні, де до них ставляться відповідно до норм Женевської конвенції, добре годують та організовують дозвілля.

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