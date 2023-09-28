За словами Подоляка, панічні настрої в окупованому Криму будуть поступово розвиватися.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що тимчасово окупований Крим поступово береться під вогневий контроль з боку України. Він наголосив, що перерізання напрямку забезпечення російського окупаційного угрупування є стратегічним завданням українських сил.

В ефірі телемарафону Подоляк пояснив, що йдеться про взяття під вогневий контроль Керченської протоки і знищення величезної складської інфраструктури окупантів на Кримському півострові. Наразі 80% забезпечення окупантів відбувається саме через Крим, тому події на півострові – це "не просто знищення якихось офіцерів чи якогось штабу".

"Крим поступово береться під ключовий вогневий контроль з боку України. Вони сьогодні живуть так само під очікуванням атак, під сиренами вже постійно. Вони розуміють, що Крим – це територія величезної небезпеки. Повітряний простір вже не так контролюється. Ми вже звикли до того, що Росія постійно говорить, що в них "аналогов нєт", але на сьогоднішній день дві ключові системи "Тріумф" знищені в Криму. Крим сьогодні – це ключ до суттєвого зменшення бойової спроможності російських окупаційних угрупувань", – наголосив Подоляк.

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Водночас, говорячи про панічні настрої на окупованому півострові, радник глави ОП зауважив, що це складне питання. Він зазначив, що Росія пожиттєво перебуває в панічних настроях.

"Тому вони всім погрожують. Для того, що об компенсувати свої панічні настрої, вони завжди говорять про те, що ми зараз зайдемо кудись, щось будемо робити і так далі. Але, безумовно, на сьогоднішній день не треба мати ілюзій, що в Росії розуміють наслідки повномасштабного вторгнення, з якими вони будуть мати справу у фіналі війни. Тому ці панічні настрої у Криму будуть поступово розвиватися. Для цього треба збільшити інтенсивність вогневого впливу на те, що відбувається у Криму", – додав він.

Подоляк акцентував, що ми вже бачимо збільшення цього впливу. У нас для цього є достатньо інструментів.

"Це і дрони у відповідній кількості – і морські, і повітряні – і ракети відповідні. Знову ж таки, територія Криму є юрисдикцією України. Це наша територія, тому ми можемо використовувати будь-яку зброю, в тому числі надану партнерами, для атак по криму. Але ми, безумовно, використовуємо, перш за все, свою зброю", – сказав він.

Ситуація в Криму

Останнім часом у Криму все частіше трапляється "бавовна". Окупанти почали вмикати сирени на півострові, а незаконно збудований Кримський міст постійно перекривають.

Під час останніх атак по окупованому Криму було знищено штаб Чорноморського флоту РФ в Севастополі. Ліквідовано чимало російських офіцерів. Повідомлялося, що було знищено командувача ЧФ РФ Віктора Соколова, проте пізніше він "засвітився" живим.

Тим часом партизанський рух "Атеш" повідомляє, що окупанти перевели в режим віддаленої роботи так звану "раду міністрів" Криму. На такий формат роботи перейшли і інші "адміністративні структури" окупованого півострова.

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