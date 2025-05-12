Тимочко вважає це дуже небезпечною ініціативою.

Україна не погодиться на створення 30-кілометрової демілітаризованої зони на фронті, оскільки це дуже ризиковано, а також призведе до втрати територій.

Про це в коментарі Українському Радіо заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, пропозиція спецпосланника президента США Кіта Келлога свідчить лише про його нерозуміння війни в Україні. Так, створення такої зони передбачатиме відведення військ на 15 кілометрів в глибину українського тилу і на 15 - в глибину російського:

"Це означає, що 30 кілометрів взагалі не буде військ. Для відведення бронетехніки - це ще додаткові 10-15 кілометрів. У часи АТО були моменти, коли це було на відстані 30 кілометрів від лінії зіткнення. Тобто, може бути до 45 кілометрів. Ми розуміємо, які це величезні ризики".

Тимочко зазначив, що російські окупанти влаштують істерику, якщо демілітаризована зона в Курській та Бєлгородській областях посунеться на їхню територію, тобто за район селища Тьоткіно.

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"З іншого боку, в цю зону потрапляє і Покровськ, і біля Харкова вони опиняються, і за Вовчанськ заходять, і Херсон переходять, і багато інших моментів. Тобто, це апріорі неприйнятна історія. І це одна з версій, коли десь далеко за океаном дядьки дивляться на карту і думають, щоб провести тоненьку рисочку. Знову ж - а як визначити ці 15 кілометрів географічно на місці, топографічно?" - додав він.

Пропозиція Келлога

Нагадаємо, раніше спеціальний посланник Дональда Трампа запропонував створити 30-кілометрову демілітаризовану зону між українськими та російськими військами.

Це передбачає відведення обома сторонами військ на 15 кілометрів від лінії фронту, утворюючи буферну зону, яку контролюватимуть міжнародні спостерігачі.

За словами Келлога, Україна готова до такого кроку за умови встановлення 30-денного припинення вогню, яке згодом може бути продовжене. Він вважає, що після такого періоду сторони можуть утриматися від відновлення бойових дій.

Однак варто зазначити, що Росія категорично відмовляється від припинення вогню на 30 днів, а також не дотримується перемир'я, яке сама й оголосила.

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