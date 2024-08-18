'Перлина в короні' України: CNN розповів, як Україна блискавично вторглася в Росію

Очевидно, стратегічний задум полягав у тому, щоб знизити тиск на українські позиції в Донецькій області.

Україна перевернула війну з ніг на голову раптовим нападом на Курську область Росії. РФ з усіх сил намагається зміцнити свою оборону понад тиждень після шокової, блискавичної атаки України

Як пише CNN з посиланням на офіційних осіб США, що Росія перекинула тисячі військ з окупованої території всередині України, щоб протистояти загрозі. Правителю Росії Володимиру Путіну довелося залучити призовників, порушивши обіцянку не використовувати їх на передовій.

За даними супутникових знімків, біля селища Селекційний, приблизно за 45 кілометрів від кордону, у Курську, була вирита велика траншея. В Інтернеті з’явилися оголошення про роботу копачів. "Оплата щотижня", - йшлося в оголошенні.

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Експерти розповіли CNN, що сміливий крок України з метою прорвати кордон Росії, спланований у повній таємниці, приголомшив навіть найближчих союзників Києва, включаючи США, змінивши поле війни, яка триває понад два роки.

Як Україна реалізувала сміливу атаку?

Як українці змогли застати Москву зненацька й проникнути на російську територію, провівши кілька місяців в жорсткій обороні, втрачаючи позиції у жорстоких битвах на власній території?

По-перше: чудова інформаційна безпека. Про операцію нічого не просочилося. Пересування військ здавалося навчанням або підкріпленням оборони.

"Україна продемонструвала, що може успішно провести таку секретну та важливу операцію, вони можуть проникнути на російську територію, тому це вже не червона лінія, і вони… все ще дуже віддані боротьбі за свою країну. Немає такого поняття, як втома від війни, і вони готові піти на ці, певною мірою, крайні заходи заради захисту своєї країни", - заявив Натія Сескурія, науковий співробітник Королівського об’єднаного інституту досліджень оборони та безпеки Великобританії ( RUSI).

Ударний кулак було створено під прикриттям густого літнього листя вздовж сільських доріг Сумської області. Досвідчені, загартовані в боях частини підтягувалися або перекидалися з інших районів. Такі підрозділи, як 82-а десантно-штурмова бригада, яка донедавна воювала в сусідній Харківській області, були залучені до місії для прориву кордону.

Серед детальної підготовки – точні розвіддані про готовність і боєздатність російських підрозділів на кордоні, кількість перешкод, які стоять попереду, від мінних полів до танкових пасток. Їх було небагато.

Українські сили також використовували детальне знання географії, щоб розпочати атаку, використовуючи лісосмуги для прикриття та дороги для швидкості. Лише в останні дні перед початком вторгнення командирів було поінформовано про місію.

"Ключовим з точки зору успіху України було те, що їм вдалося досить легко проникнути на російську територію майже без опору. Це було повною несподіванкою для росіян, і це демонструє, що російські спецслужби дійсно не змогли передбачити жодного роду українського вторгнення в регіон", – сказав Сескурія.

Виявивши слабкі місця російської оборони, перші українські частини вдень 6 серпня увірвалися до Курської області. Десятки російських солдатів здалися в полон на прикордонному пункті "Суджа".

Президент України Володимир Зеленський заявив у четвер, що українські війська взяли під контроль Суджу – це перше офіційне підтвердження того, що війська, які перебувають у місті з минулої середи, захопили його.

Місто є важливим транзитним пунктом для постачання газу з Росії до Європи через Україну. На супутникових знімках видно газовий термінал в руїнах.

Елемент раптовості

У своїй атаці через кордон українці використовували швидкісні, витривалі бронетехніки західного виробництва: Strykers і Marders. Невеликі мобільні групи спецпризначенців швидко розосередилися в десятках місць, поки російські військові намагалися оцінити силу штурму.

"Ключ до їхнього успіху: протиповітряна оборона та допоміжна артилерія, а також постановка перешкод для запобігання зв’язку російських військових. Теплозахист бронежилетів також допомагав солдатам уникати безпілотників, що виявляють тепло", - пише видання.

За кілька годин після перетину кордону українці були впритул до Суджі. Багато мешканців втекли, дехто просто проклинав російських військових за те, що вони їх покинули.

Під час операції українські солдати опублікували відео перед вивісками сіл у рамках паралельної кампанії психологічної війни. Такі відео було знято у Порозовському, Плеховому, Свердликовому, Гуєво та Суджі.

"Я вважаю, що це має велике значення з точки зору інформаційної війни, тому що ці зображення, відео, які ми бачимо… це справді хороший моральний підйом для українців", - сказав Сескурія .

Замість того, щоб зіткнутися з російськими частинами, передові українські частини обійшли їх, відрізавши росіянам відрізок. Військове командування РФ намагалося не відставати від того, звідки виходила загроза.

Одночасно українці спостерігали за російськими підкріпленнями, знищивши ракетним ударом одну колону з 14 російських військових машин під Рильськом.

Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив у четвер, що з початку раптового вторгнення українські війська захопили 1150 квадратних кілометрів території та 82 населених пункти.

Більш ніж через тиждень після початку вторгнення українці все ще шукали слабкі місця, зміцнюючи свій контроль на смузі території завглибшки 35 кілометрів, навіть надаючи російським цивільним особам екстрену продовольчу допомогу.

Сескурія сказав , що вторгнення України є частково "заходом самооборони... тому що Курська область через своє розташування багато разів використовувалася для запуску ракет по території України".

"Стратегічна мета полягала б у тому, щоб відвернути російські сили від наступальних операцій у Донецькій області, де росіяни досягли певних успіхів в останні місяці… це було б очевидним наміром, щоб послабити військовий тиск на Україну", - сказав він.

"Перлина в короні"

Сескурія додав, що нещодавня активність України може забезпечити Україні "кращу переговорну позицію, коли мова йде про будь-які мирні переговори в майбутньому". Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що вторгнення було спрямоване на те, щоб переконати Росію вступити в "чесний переговорний процес".

Російські військові блогери засмучені неготовністю та повільним реагуванням на вторгнення. Російське міністерство оборони цього тижня наполягало на тому, що воно відбивало наступ українців і захоплювало полонених.

Кан Касапоглу, аналітик з питань оборони Інституту Гудзона сказав, що не очікує виведення українських військ найближчим часом.

"Наступ досягає кульмінації, поле бою стабілізується. Тим не менш, українські військові вже забезпечили оперативну глибину. Якщо вони зможуть встановити надійні оборонні позиції... вони зможуть залишатися на території Росії протягом тривалого часу", – сказав він.

Курськ буде "перлиною в короні" України під час переговорів про припинення конфлікту, додав Касапоглу, якщо Києву вдасться втримати захоплену територію.

Курська область - останні новини

Як писав УНІАН, у Курській області ЗСУ затрофеїли російського танка Т-90М "Прорив".

"Неперевершено НЕефективний, як в прориві, так і в обороні. Новітній російський танк Т-90М "Прорив", не встигнувши повоювати, став трофеєм Галицьких десантників під час рейду на Курщині. Росіяни в паніці покинули бойову машину без бою, попередньо довівши до технічної несправності", - розповіли воїни 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ.

Також повідомлялось, що українські військові знищили ще один міст у Курській області. Зокрема йдеться вже про руйнування другого мосту через річку Сейм в Курській області.

"Залишився останній. Все це ставить росіян перед вибором. Або по суті здати/втопити в річці власне угрупування, або відійти за Сейм. Після відходу це унеможливлює надовго повернення частини Курської області або контрудару в Сумщину, значно збільшує нашу зону контролю та ключове - кардинально змінює безпекові складові для Сумщини", - розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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