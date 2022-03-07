Це добровольці з США, Великої Британії, Швеції, Литви, Мексики, і навіть Індії.

Перші добровольці Інтернаціонального легіону Територіальної оборони України вже перебувають на позиціях на околицях Києва.

Про це повідомили Сухопутні війська збройних сил України.

"Добровольці з США, Великої Британії, Швеції, Литви, Мексики, і навіть Індії", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Зеленський закликав іноземців приїхати в Україну і долучитися до боротьби проти російських військ.

Згідно з положенням про проходження військової служби у Збройних силах іноземцями та особами без громадянства, затвердженим указом президента від 10 червня 2016 року № 248, іноземці мають право вступити до ЗСУ на військову службу за контрактом у добровільному порядку, зокрема й до лав Сил територіальної оборони ЗСУ.

З іноземців формується окремий підрозділ – Інтернаціональний легіон територіальної оборони України.

Для запису в Інтернаціональний легіон та щодо всіх деталей можна звертатися до аташе з питань оборони посольства України у державі особи, яка хоче стати на захист України.

Президент запровадив з 1 березня безвізовий режим для іноземців, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України. Безвіз запроваджується тимчасово на період дії воєнного стану.

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