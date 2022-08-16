Зараз вона вже працює по окупантах.

Бійці Ізюмського батальйону тероборони із підручних засобів змайстрували реактивну установку залпового вогню,

Відповідне відео опублікували на Facebook-сторінці батальйону.

Як розповіли захисники, новостворену реактивну установку назвали "Партизан". Польові випробування техніки провели безпосередньо в бойових умовах. Зараз вона вже працює по окупантах.

Ми завжди знайдемо можливість покарати загарбників. Орки - стережіться! - додали військові.

Для ефективної боротьби з російськими окупантами ВСУ використовують різні хитрощі. У хід йдуть в тому числі саморобні винаходи, які допомагають знищувати ворога.

Раніше УНІАН ділився добіркою витончених технічних рішень українських захисників. Серед них, безпілотник "Жебрак", який запускається з рук і, судячи з усього, проводить розвідку місцевості. Далі йде дрон-бомбардувальник з чотирма гвинтами та пристосуванням для скидання декількох снарядів одночасно на голови окупантів.

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