Бійці Ізюмського батальйону тероборони із підручних засобів змайстрували реактивну установку залпового вогню,
Відповідне відео опублікували на Facebook-сторінці батальйону.
Як розповіли захисники, новостворену реактивну установку назвали "Партизан". Польові випробування техніки провели безпосередньо в бойових умовах. Зараз вона вже працює по окупантах.
Ми завжди знайдемо можливість покарати загарбників. Орки - стережіться! - додали військові.
Для ефективної боротьби з російськими окупантами ВСУ використовують різні хитрощі. У хід йдуть в тому числі саморобні винаходи, які допомагають знищувати ворога.
Раніше УНІАН ділився добіркою витончених технічних рішень українських захисників. Серед них, безпілотник "Жебрак", який запускається з рук і, судячи з усього, проводить розвідку місцевості. Далі йде дрон-бомбардувальник з чотирма гвинтами та пристосуванням для скидання декількох снарядів одночасно на голови окупантів.