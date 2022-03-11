Кадирівці "працюють" з російськими загарбниками, які відмовляються воювати проти України.

Під Києвом дислокуються так звані "загороджувальні загони" кадирівців, які не дають відступати солдатам.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з нацбезпеки й оборони Федір Веніславський в ефірі телемарафону Uaразом.

"Є інформація, що в окупаційних військах створюються "загороджувальні загони". Тобто повторюються сталінські та гітлерівські методи ведення війни", - сказав Веніславський.

За його словами, такі загони кадирівців стоять на київському напрямку (Київське море, Ірпінь, Гостомель, Буча). Вони намагаються стримувати вогнем російських військових, які уникають бойових зіткнень із ЗСУ.

"Загороджувальні загони" використовували за часів Йосипа Сталіна й Адольфа Гітлера. Водночас Веніславський вбачає в цьому привід для оптимізму, "тому що ворог потужний, але не непереможний".

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