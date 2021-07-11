У проросійських пабліках повідомляється про втрати вбитими і пораненими.

У районі селища Сигнальне на окупованій бойовиками території Донецької області вибухнули склади артилерійських боєприпасів.

Про це у Facebook повідомляє офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц"). Інформація про вибухи з'явилася в проросійських пабліках в соцмережах. Повідомляється про втрати вбитими і пораненими. При цьому відповідальність за вибухи покладається на українську сторону.

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Офіцер підкреслив, що ЗСУ суворо дотримуються мирних домовленостей і не відповідають за порушення бойовиками заходів безпеки.

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Автор: Дмитро Захаров