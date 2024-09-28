Тяжкопоранених пацієнтів перевели до реанімацій інших медичних закладів, дізналися журналісти.

Росіяни двічі вдарили по лікарні у Сумах дронами-камікадзе, і вже стали відомі наслідки ворожої атаки.

Унаслідок удару зазнали руйнувань четвертий поверх будівлі, травмпункт, а також зруйновано приймальне відділення, про це розповів директор лікарні Володимир Поцелуєв у бесіді з "Суспільним". Журналісти дізналися, що пацієнти, які мали тяжкі поранення, були переведені до реанімацій інших медзакладів.

На момент вибухів у медичному закладі перебувало 86 пацієнтів, з них 15 маломобільних, та 38 працівників.

Важливі новини - Суми сьогодні у центрі уваги

28 вересня росіяни вдарили у Сумах по закладу охорони здоров’я безпілотниками-камікадзе, а потім супротивники знову атакували обласний центр дронами. Спочатку повідомлялося, що є поранені, а згодом з'явилася інформація про сімох жертв.

Російські загарбники вже тривалий час б'ють по Сумах та області з різного озброєнням. 14 вересня стало відомо, що вороги у регіоні атакували енергообʼєкт, і загинула одна особа.

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