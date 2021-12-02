Бойовик входив до угруповання "Оплот".

Одного з членів "ДНР" засудили за спробу підриву електричної підстанції у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Про це повідомили у пресцентрах Служби безпеки України та Донецької обласної прокуратури.

Читайте такожМаскувався під співробітника СЦКК: у мережі показали відео затримання бойовика на ДонбасіЗа інформацією СБУ, уродженець Покровська (Донецька область) приєднався до бойовиків у 2015 році та входив до складу терористичного угруповання "Оплот".

Його затримали у листопаді 2020 року, коли він за завданням ватажків прибув на підконтрольну українській владі територію. Метою бойовика було підірвати опору лінії електропередач біля підстанції розподілу електроенергії "Красноармійськ". За цей злочин він мав отримати 1500 доларів.

"Під час огляду у нього виявили засоби зв’язку, грошові кошти, саморобний вибуховий пристрій та пульт управління до нього", — зазначили в прокуратурі.

Вибухівку, яка мала бути використана, учасник незаконних збройних формувань отримав із раніше підготовленого бойовиками схрону.

Суд визнав чоловіка винним у диверсії, участі в терористичній групі чи організації та носінні, зберігання та придбанні вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу (ст. 113, ст. ст. 258-3, ст. 263 Кримінального кодексу України). Його засуджено до 11 років та 10 місяців ув’язнення.

Крім цього, слідство встановило, що у злочинця був 31-річний посібник. Він через Telegram передавав інформацію про місця дислокації, маршрути пересування військовослужбовців ЗСУ у Покровську та Костянтинівці. Він отримав аналогічний термін покарання із конфіскацією майна.

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Автор: Анастасія Печенюк