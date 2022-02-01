У цій справі будуть судити екс-начальника інженерної служби однієї з військових частин, який знав про закладені міни, але не попередив про це.

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування загибелі трьох військових Збройних сил України на Донеччині. У цій справі будуть судити колишнього начальника інженерної служби однієї з військових частин.

Про це повідомляється на сайті ДБР. Зокрема, за даними ДБР, екс-начальник знав, що на дорозі у районі населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області були закладені протитанкові міни, але він не позначив вибухові пристрої попереджувальними знаками та не огородив небезпечну ділянку.

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"Більше того, колишній військовослужбовець не поінформував командування про наявність мін та не вжив заходів щодо їх знешкодження", - підкрнеслюється у повідомленні.

Колишній начальник інженерної служби обвинувачується у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу). Обвинуваченому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, вранці 14 лютого на підконтрольній Україні території Донбасу в районі Новолуганського внаслідок підриву загинули троє військових: капітан Олександр Войтенко (1984 року народження), старший солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження).

Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади рухались до вогневих позицій для перевірки несення служби та зміни військовослужбовців, але дістали поранення, несумісні з життям.

ДБР розпочало розслідування обставин загибелі трьох українських військових.