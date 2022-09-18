Сьогодні ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 100 вогневих завдань.

На півдні підрозділи Збройних сил України знищили польовий склад ворожих боєприпасів.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи ситуацію у зоні відповідальності станом на 11:00.

За його словами, сьогодні ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 100 вогневих завдань.

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"Понад сотню вогневих завдань, виконаних нашими ракетно-артилерійськими підрозділами, забезпечили зменшення ворожих потужностей на 19 рашистів, самохідну гаубицю "Мста-С", 5 танків та 3 одиниці іншої броньованої техніки. В районі Благодатного знищено польовий склад ворожих боєприпасів", - зазначив Назаров.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що терорист Гіркін заявив, що Путіна вб'ють революціонери у разі програшу у війні. За його словами, революція може спалахнути через інфляцію і низку військових поразок.

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