Російських пропагандистів знову видав непрофесійний реквізитор.

Російські пропагандисти вкотре зганьбилися фейком про воїнів полку "Азов". Цього разу вони показали сюжет нібито з бази "Азову", але брехню видав реквізит окупантів.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зауважив, що "криворукі фейкомети" з Росії навіть не можуть зробити якісної пропаганди. Доказом цього є сюжет з "бази Азову" в селі Юр'ївка, яке вони чому назвали Ялтою.

"На фото з бази ми маємо обов'язково побачити: портрет Гітлера, два видання "Моя боротьба" та ще щось із рунами та символікою нацистів. Але якщо немає видання "Моя боротьба", то "нацисти Азову" можуть почитати "Моя борьба", які припасли для фото росіяни. Ну а якщо немає рун – то "Сертифікат" теж піде в справу", - написав Андрющенко.

Радник мера іронічно уявив "українського фашиста", який вивчає Гітлера російською.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня з "Азовсталі" до госпіталю в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених бійців. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для повернення їх додому планується обмін.

18 травня спікер Держдуми Володін доручив думському комітету з оборони підготувати резолюцію, яка декларуватиме неможливість обміну полонених з "Азова".

Михайло Подоляк 18 травня сказав, що процес евакуації захисників "Азовсталі" триває й він непростий.

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