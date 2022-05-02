Для цивільного населення має бути надана можливість покинути зону бойових дій та перейти на територію України.

Фільтраційні табори, які створили російські окупанти в Маріуполі, є не тільки грубим порушенням прав людини, але й конкретних норм міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомила директорка Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук в ефірі інформаційного телемарафону.

За її словами, для маріупольців має бути надана змога покинути зону бойових дій та перейти на територію України. Але цивільним мешканцям в Маріуполі, і не тільки там, дозволяють тільки одну можливість евакуюватись - виїхати на територію Росії. Саме тому маріупольці вимушені переходити на російську територію, що призводить до негативних наслідків, зокрема, попадання до фільтраційних таборів, зазначила Покальчук.

"Проблема в тому, що ми не маємо достатньо повної інформації, що там відбувається. Дуже важливо, щоб цим питанням займалися на рівні Генеральної прокуратури України та міжнародних інституцій. Для того, щоб були зібрані юридично якісні та достатні докази для подальшого розгляду в міжнародних судах", - підкреслила директорка Amnesty International Ukraine.

Покальчук додала, що необхідно збирати максимально точні та коректні дані. Потрібна вся інформація та контакти людей, які пройшли через фільтраційні табори. Ці дані обов’язково потрібно передавати в правоохоронні органи або в міжнародні організації, зокрема, Amnesty International або Human Rights Watch.

"Людям найкраще взагалі не потрапляти до фільтраційних таборів. Але, якщо існує загроза та вже так сталося, тоді потрібно сховати всю інформацію про себе, почистити соцмережі, телефон, ноутбук. При спілкуванні з російськими військовими в фільтраційних таборах потрібно бути максимально спокійним та зібраним. В даній ситуації це питання життя або смерті", - порадила директорка Amnesty International Ukraine.

Покальчук акцентувала, що важливо зберігати життя кожному, хто потрапив до фільтраційних таборів, які створили російські окупанти.

"Потім ці люди зможуть розказати свою історію міжнародним інституціям та правозахисникам, які допоможуть оприлюднити інформацію на весь світ. Саме такі правдиві свідчення людей дадуть змогу встановити справедливість та притягнути до відповідальності російського агресора", - підкреслила директорка Amnesty International Ukraine.

Як повідомляв УНІАН, понад 30 тисяч маріупольців окупанти примусово вивезли до РФ. Російські загарбники не отримують підтримку від населення, а відтак вдаються до хитрощів: під приводом евакуації людей на підконтрольні Україні території - везуть їх у фільтраційні табори.

Довідка УНІАН. Міжнародна неурядова організація Amnesty International - правозахисний рух, що об’єднує понад 9 мільйонів людей зі всього світу. Вони привертають увагу до порушення загальновизнаних прав кожної людини та виступають за дотримання міжнародних стандартів.

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