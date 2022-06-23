Бак в цьому "чуді прогресу" зроблений зі звичайної пляшки і закривається на пластиковий корок.

Сьогодні, 23 червня, збито безпілотник окупантів "Орлан".

Про це у Facebook повідомила 10 гірсько-штурмова бригада.

"Ще один "Орлан" долітався. Сьогодні для орків розвідка видалася не зовсім успішною. "Надтехнологічний" безпілотник армії РФ достроково та неплановано закінчив свій політ", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що обійшлося це не без участі бійців "Десятки".

У дописі бійці демонструють фото збитого безпілотника, на яких видно, що "бак в цьому чуді прогресу зроблений зі звичайної бутилки і закривається на пластиковий корок".

"Як тобі таке, Ілон Маск?", - пожартували воїни 10 гірсько-штурмової бригади.

Нагадаємо, згідно зі свіжими даними від Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 620 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Найчастіше наші бійці "приземляють" безпілотники "Орлан-10", однак вони збивали і більш дорогі моделі. Наприклад, на початку червня воїни ЗСУ підірвали БПЛА "Форпост" загальною вартістю приблизно $7 мільйонів.

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