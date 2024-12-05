Супутникові фотографії російських автопарків і звалищ показують, що запаси старих танків швидко виснажуються.

Три роки тиску безпрецедентної санкційної кампанії послабили військову машину Кремля, змусивши її економити на якості та використовувати застаріле обладнання.

Як пише видання The Washington Post, про це говорять американські чиновники, водночас поставивши під серйозний сумнів її довгострокову життєздатність.

Зазначається, що Росії все ще вдається отримувати багато критично важливих західних деталей зброї за допомогою таємних агентів і злочинних угруповань, а інші вона купує у Китаю. Наразі її сили неухильно набирають силу завдяки явній чисельній перевазі, тож вплив санкцій на полі бою приглушено.

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За словами аналітиків, Москва, схоже, стикається з довгостроковими проблемами у виробництві достатньої кількості артилерійських боєприпасів, а також у виробництві міцних, високоміцних стволів для танків і гаубиць.

Але Росія компенсує це, збираючи деталі зі старих радянських танків і гаубиць. Однак супутникові фотографії російських автопарків і звалищ показують, що запаси старих танків швидко виснажуються, сказав Джордж Баррос, керівник групи з Росії в Інституті вивчення війни. Він зазначив:

"З огляду на нинішні темпи, з якими росіяни спалюють ці машини, до кінця 2025 року в них виникне нестача танків. І це матиме величезні наслідки для бойових дій на передовій".

Найбільш ранні санкції були спрямовані на те, щоб паралізувати економіку Росії, завдаючи ударів по нафтовому і банківському секторах країни, в кінцевому підсумку з неоднозначними результатами. Сотні інших санкцій були спрямовані на те, щоб зупинити потік західних компонентів, необхідних Росії для виробництва зброї. Деякі з них були розроблені для того, щоб перешкодити Москві отримати передову авіоніку, спеціалізовані комп'ютерні чіпи і датчики, які використовуються в безпілотниках, ракетах і танках.

Навіть незважаючи на те, що все більше "шахедів" не досягають своїх цілей, російські збройові заводи примудряються виробляти їх більше і за вищими цінами.

Американські чиновники заявили, що, на їхню думку, санкції працюють, поступово підриваючи виробництво зброї в Росії способами, які невблаганно завадять Москві досягти своїх бойових цілей. Багато незалежних експертів сходяться на думці, що санкції погіршили якість російського обладнання і зробили ланцюжки поставок більш крихкими. Росія втрачає більше танків і гаубиць щомісяця, ніж її заводи можуть виготовити, і постійний тиск може зрештою призвести до зупинки деяких складальних ліній, кажуть американські чиновники та експерти.

"Навіть якщо їм вдасться обійти санкції, це спричинить додаткові витрати", - сказав Макс Бергманн, директор Програми з Європи, Росії та Євразії в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, аналітичному центрі у Вашингтоні. Він попередив, що РФ робить ставку на те, що проста кількість компенсує будь-які дефекти в її системах озброєння.

Інші експерти стверджують, що, незважаючи на вражаючий масштаб режиму санкцій проти Москви, західні уряди не змогли примусити сусідів і торгових партнерів Росії повністю забезпечити дотримання заходів, що відкрило шлях для широкомасштабного шахрайства. Крім того, країни НАТО не поспішали виявляти й усувати деякі вразливі місця російської оборонної промисловості, включно з кількома очевидними вузькими місцями.

Наприклад, Росія може легко купувати двигуни для безпілотників і комп'ютерні чіпи у Китаю. Але вона все ще відчуває труднощі з пошуком адекватних поставок таких основних товарів, як високоефективні мастильні матеріали, необхідні для підтримання роботи танків у холодну погоду, або комп'ютеризовані верстати, необхідні для створення планерів для безпілотників і ракет. Про це сказав Крістофер Гаррісо з некомерційної організації, яка відстежує незаконні мережі, пов'язані з Росією та іншими авторитарними режимами. Він додав:

"Росія втратила майже всю свою верстатобудівну промисловість після Холодної війни, і вона навіть не може виробляти АК-47 без цієї технології. Нам не потрібно заспокоювати Росію, жертвуючи українцями. Нам просто потрібно позбавити їх технології різання металу".

Санкції проти РФ - останні новини

Російська програма випуску винищувача п'ятого покоління Су-57, виконаного за технологією "стелс", стикається з дедалі більшими труднощами через західні санкції. Наразі вся надія росіян на те, що Дональд Трамп скасує більшість санкцій, які він критикував під час виборів, писало видання The Telegraph.

Зараз російський концерн "Об'єднана авіабудівна корпорація" намагається знайти важливі компоненти іноземного виробництва, необхідні для виробництва Су-57. Електронні компоненти західного виробництва, включно з мікрочіпами та друкованими платами, заборонені до експорту в Росію. Це змусило росіян шукати обхідні шляхи.

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