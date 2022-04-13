Так, окупанти харчувалися не лише сухпайками, але й награбованими харчами.

У Рудому лісі російські окупанти намагалися зварити кашу з кавових зерен.

Про це повідомляє ДПСУ на офіційній сторінці у Facebook.

"Охоронці кордону у складі Сил оборони обстежують територію, звідки захисники України вигнали загарбників. У Чорнобильській зоні прикордонники переконалися, що орки справді добряче закопувалися у Рудому лісі. Вони проживали у закинутих ще у 1986 році хатинах та влаштовували пікніки на радіоактивно зараженій території", - зазначають прикордонники.

За їхніми даними, окупанти харчувалися не лише сухпайками, але й награбованими харчами.

"Багато з продуктів орки ймовірно вперше побачили в Україні, адже намагалися зварити кашу з кавових зерен", - повідомляють у ДПСУ.

Нагадаємо, російські окупанти знищили багаторічний архів Чорнобильської АЕС.

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