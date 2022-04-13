фото ua.depositphotos.com

У Рудому лісі російські окупанти намагалися зварити кашу з кавових зерен.

Про це повідомляє ДПСУ на офіційній сторінці у Facebook.

"Охоронці кордону у складі Сил оборони обстежують територію, звідки захисники України вигнали загарбників. У Чорнобильській зоні прикордонники переконалися, що орки справді добряче закопувалися у Рудому лісі. Вони проживали у закинутих ще у 1986 році хатинах та влаштовували пікніки на радіоактивно зараженій території", - зазначають прикордонники.

За їхніми даними, окупанти харчувалися не лише сухпайками, але й награбованими харчами.

"Багато з продуктів орки ймовірно вперше побачили в Україні, адже намагалися зварити кашу з кавових зерен", - повідомляють у ДПСУ.

Фото Каша із кавових зерен 13 квітня 2022
Фото Каша із кавових зерен 13 квітня 2022
Фото Каша із кавових зерен 13 квітня 2022

Нагадаємо, російські окупанти знищили багаторічний архів Чорнобильської АЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: