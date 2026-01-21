Почали сунути групами по 6-8 бійців: військовий про ситуацію на Покровському напрямку

За словами військового, росіяни нарощують інтенсивність застосування своїх груп.

На Покровському напрямку російскі окупанти ще інтенсивніше почали сунути групами по 6-8 чоловік.

Про це повідомив пілот батальйону безпілотників "Шершнів Довбуша" 68 ОЄБр, позивний Гусь в етері Київ24. За його словами, росіяни накопичуються в укриттях по дорозі до зони відповідальності батальйону безпілотників "Шершнів Довбуша".

"Живої сили у окупантів стало більше останні кілька днів, це правда", - зазначив Гусь.

За словами військового, росіяни підтягують резерви і підтягують своїх пілотів ближче до переднього краю.

"Наші бійці виявляють їхні точки і зразу відпрацьовують", - додав він.

Ситуація на Покровському напрямку

18 січня стало відомо, що на Покровському напрямку ЗСУ зачистили від росіян ділянку місцевості протяжністю близько 900 м. Як повідомили тоді в 132 окремому розвідувальному батальйоні 7 корпусу ШР ДШВ, операція здійснювалася в межах планової роботи з покращення тактичного положення та зниження активності противника.

А 19 січня головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський розповідав, що росіяни підтягують резерви до Покровська та шукають можливості для прориву оборони українських військових.

