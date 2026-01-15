Намагаються знайти нові шляхи для обходу: начальник штабу про ситуацію в Покровську

Він зазначив, що українські військові сконцентрували сили, щоб не дати ворогу проникати в Покровськ і Мирноград.

Російські окупанти не зупиняють спроб захопити як Покровськ, так і Мирноград.

Про це розповів начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки Окремої пртилерійської бригади Нацгвардії Ігор Яременко в етері Київ24. За його словами, росіяни вже півтора місяця щодня проводять активні штурмові дії.

Яременко повідомив, що окупанти намагаються захопити територію, знаходити нові шляхи для обходу міста.

"Сили оборони на даному етапі тримають оборону, плани ворога зрозумілі", - підкреслив військовий.

Він додав, що українські захисники намагаються якомога більше сконцентрувати сили, щоб не дати ворогу проникати в Покровськ і Мирноград.

Ситуація на Покровському напрямку

Раніше військовий оглядач Денис Попович повідомляв, що Покровськ і Мирноград частково окуповані. Головне завдання росіян - витіснити захисників з цих міст.

Попович також зазначав, що частина Покровська на північ від залізниці знаходиться в "сірій" зоні. Там є позиції ЗСУ і за них тривають бої. Частково українські військові також присутні в Мирнограді. За словами Поповича, окупанти намагаються просуватися в бік Гришиного і ведуть бої за Родинське. Якщо ці населені пункти ворог захопить, то це означатиме, що він вкрай ускладнить логістику для Покровська та Мирнограда.

