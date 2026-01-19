Ворог просунувся у Покровську та ще біля двох населених пунктів, - DeepState

Водночас, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора.

Російські окупанти просунулися в районі трьох населених пунктів у Донецькій області. Про це повідомляє український моніторинговий проєкт DeepState.

Зокрема, як зазначається, ворог просунувся поблизу Сіверська, Костянтинівки та у Покровську.

За даними Генерального штабу Збройних сил, упродовж минулої доби на Костянтинівському напрямку противник здійснив 17 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Іванопілля, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Берестка, Степанівки, Софіївки, Торського.

Також за добу на Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Затишок, Мирноград, Покровськ, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Сергіївка, Філія, Кучерів Яр, Новопавлівка.

Як повідомляв УНІАН, ворог підтягує резерви до Покровська та шукає можливості для прориву оборони.

Так, головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Олександр Сирський, який побував з робочою поїздкою на Покровському напрямку, зазначив, що ситуація залишається складною, у районі агломерації Покровськ-Мирноград триває "виснажливе протистояння", щоденно тут відбувається близько пів сотні бойових зіткнень.

За його словами, за таких умов організація оборони вимагає повної поінформованості, гнучких рішень і точного розрахунку.

