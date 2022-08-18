На думку радника керівника ОП, усе інше поверне світ у хаос та криваві темні віки.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що у цій війні немає іншого можливого сценарію, аніж військова поразка Росії.

Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter.

"Формулювання важливі. Замість "не дати Україні впасти" – "допомогти Україні перемогти", - зазначив він.

За словами Подоляка, світові лідери та західні еліти мають розуміти, що "у цій війні немає іншого можливого сценарію, аніж військова поразка Росії".

"Все інше поверне світ у хаос та криваві темні віки", - вважає радник керівника ОП.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Володимир Зеленський після зустрічі у тристоронньому форматі за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша підкреслив, що діалог з Росією можливий тільки в разі повного виведення окупаційних військ з території України.

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