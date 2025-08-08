На цей напрямок ворог перекинув свій елітний підрозділ "Рубікон".

На Покровському напрямку логістика є основною ціллю ворога і тут він застосовує тактику залучення дронів-"ждунів". Про це сказала начальниця відділення комунікацій 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України Світлана Резван в ефірі телемарафону.

"Логістика є основною ціллю нашого ворога і саме з цим ми боремося. Ворог застосовує зараз тактику "ждунів" - це дрони, які замирають в окремих місцях і вичікують нашу техніку, пересування", - зазначила вона.

За її словами, ці FPV-дрони "сидять" на землі або на стелі будівлі і вичікують рух, щоб атакувати.

Резван наголосила, що для українських військових це не є неочікувана тактика ворога.

"До неї ми готувалися, бо так само було і на Курському напрямку. Їхня тактика вивчена і саме тому ми готові протидіяти росіянам і робимо це успішно", - додала вона.

Резван зазначила, що росіяни перекинули на Покровський напрямок свій дроновий підрозділ "Рубікон", який вони вважають одним з найефективніших і котрий застосовують на найскладніших для них ділянках фронту.

"Дійсно є такий підрозділ на нашому напрямку. Щодо їхньої тактики, то, наскільки ми розуміємо і бачимо, вони беруть під контроль підрозділи, які перебувають у цій смузі, навчають їх, коригують. Вони складають нові тактичні групи з дронщиків і відповідно збільшилась інтенсивність їхньої роботи", - розповіла начальниця відділення комунікацій 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ.

Вона зазначила, що на Покровському напрямку ситуація зараз дуже складна і це вже не перший рік. За її словами, цей напрямок є одним з найбажаніших для ворога і там він сконцентрував великі ресурси і активно намагається штурмувати.

"Дуже хочеться росіянам захопити Покровську агломерацію. Ситуація складна, штурмують кожного дня як в пішому порядку, так і з застосуванням техніки, бойові дії активізувалися. Але ситуація контрольована і наші сили дають достойну відсіч", - наголосила Резван.

Як повідомляв УНІАН, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ситуація у Покровську Донецької області дійсно загрозлива.

В інтервʼю ТСН він сказав, що активні дії на Покровську ведуться більше року. За його словами, незважаючи на те, що там знаходиться зараз найпотужніше угруповання російської армії, більше 110 тисяч особового складу, нам вдається тримати ситуацію.

Сирський наголосив, що ЗСУ вживають всіх заходів для того, щоб утримати місто під контролем. Ворог несе там шалені втрати, щоденно там найбільша кількість атак противника.

