Сирський: Сили оборони мають певні успіхи в районах бойових дій

Україна продовжує тактику активних контрнаступальних дій, активної оборони, що дає змогу маневрувати силами та не віддавати ініціативу ворогу.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті, зазначивши, що вона залишається під контролем Сил оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генерал сказав на зустрічі з журналістами.

"Що стосується загальної ситуації на фронті, вона залишається складною. Противник продовжує наступати на основних напрямках, зокрема Покровському і Добропільському. Напружена ситуація зберігається також на Лиманському і Новопавлівському напрямках. На інших напрямках ситуація характеризується бойовими діями низької інтенсивності. В цілому ситуація – під нашим контролем", - сказав Сирський.

Він додав, що "за останній час маємо певні успіхи", однак деталей не повідомив.

За інформацією Сирського, активний фронт зараз має протяжність майже 1250 км. За рік ця лінія збільшилася приблизно на 200 км. Крім того, в нас ще є 2400 км, де не ведуться бойові дії, але там ми також повинні тримати наші війська.

Загальна укомплектованість наступального угрупування противника становить близько 712 тисяч осіб, повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

"У середньому, щодня в нас відбувається від 160 до 190 бойових зіткнень. І приблизно 15-20 штурмових дій із нашого боку. Тобто ми продовжуємо тактику активних контрнаступальних дій, активної оборони. Це дає нам змогу, по-перше, не віддавати ініціативу ворогу. А також маневрувати силами й засобами, зосереджуючи основні зусилля на проблемних напрямках", - зазначив Сирський.

За його словами, ворог застосовує приблизно вдвічі більше артилерійських снарядів. Україна це компенсує за рахунок точності своїх ударів, ведення розвідки та ураження найбільш важливих об'єктів противника.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією начальника розвідки 1-го окремого штурмового полку ім. Да Вінчі з позивним "Хром", для прориву фронту в районі Покровська РФ спеціально створила об’єднане угруповання військ морської піхоти. Також росіяни задіяли тут в повному обсязі 51-у загальновійськову армію, яка складається з колишніх так званих "ДНР-івських" бригад; мотострілецькі полки як мінімум декількох дивізій зі складу 8-ї загальновійськової армії Південно-військового округу Росії.

Він зазначив, що біля Покровська ситуація залишається максимально складною, бо противник не полишає намірів досягнути успіху на цій ділянці фронту. Зі своєї сторони Сили оборони проводять теж контрнаступальні операції і "просуваються вперед".

Офіцер також зауважив, що зусиллями Сил оборони України вдалося зараз дещо стабілізувати ситуацію і посунути противника від Добропілля. Значні сили ворога, за його словами, відрізані на сьогоднішній день від своїх основних сил. Передові їхні загони фактично без можливості забезпечення їхньої логістики.

