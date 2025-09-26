Окупантам доводиться пішки долати десятки кілометрів.

На Покровському напрямку російські окупанти мають проблеми з логістикою, через що змушені носити на собі боєкомплекти та продукти.

Про це військовий 68 окремої єгерської бригади ЗСУ з позивним "Гусь" сказав в етері "Київ24". Він зазначив, що малі ворожі групи намагаються просочувати на територію, яку контролюють Сили оборони.

За його словами, росіяни, як і раніше, майже не використовують бронетехніку, а пересуваються за допомогою легкового транспорту або добираються пішки.

Військовий зазначив, що на Покровському напрямку Сили оборони "покращили" логістику росіян ще влітку і восени минулого року, зокрема, біля Селидового. З тих пір, за його словами, окупанти змушені возити боєкомплекти і все необхідне на "Жигулях" і навіть на віслюках.

"Ворог продовжує пішки йти десятки кілометрів. Дехто в них працює "живими віслюками", тобто їх бійці несуть на собі харчі чи БК на позиції. Ми їх ще називаємо – несуни", - розповів "Гусь".

Ситуація на Покровському напрямку

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація перекидає резерви для утримання позицій в напрямку Добропілля, і продовжує наступ з метою охоплення Покровсько-Мирноградської агломерації.

Військовий аналітик Денис Попович наголошував, що на Покровському напрямку вирішується доля всієї осінньої кампанії, яку затіяла РФ для того, щоб здобути хоч якісь перемоги.

Водночас, він вважає, що увага має бути прикута до Добропільського виступу. За його словами, Сили оборони України з метою остаточної ліквідації російського просування намагаються оточити окупаційні підрозділи 51 армії, які прорвалися на Добропільському виступі у серпні.

