Зрада сувернітету: Німеччина різко звернулася до Орбана через блокування санкцій проти РФ

Раніше Угорщина погрожувала заблокувати 20-й пакет санкцій проти Російської Федерації.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу закликатимуть Угорщину переглянути своє рішення про блокування наступного пакету санкцій проти Росії, пише Reuters.

"Я не вважаю, що Угорщина має право зраджувати власну боротьбу за свободу та європейський суверенітет", - заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у Брюсселі.

Міністр МЗС Німеччини наголосив, що позиція Угорщини щодо блокування 20-го пакету санкцій проти Російської Федерації неправильна. За його словами, країни ЄС планують знову викласти свої аргументи угорській стороні, як у Будапешті, так і в Брюсселі, і закликати його переглянути свою позицію.

Відео дня

Нові санкції проти Росії – головні новини

20-й пакет санкцій проти Росії фокусується на енергетичному секторі, фінансових послугах і торгівлі Москви. Він має ще більше скоротити доходи Москви від експорту нафти та газу.

Проте у Євросоюзі досі не можуть ухвалити новий пакет санкцій проти Росії. Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив, що причина у спротиві Греції та Мальти.

22 лютого міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт заблокує 20-й пакет санкцій проти Росії. За словами політика, його країна не дозволить ухвалювати важливі для Києва рішення, поки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба".

Вас також можуть зацікавити новини: