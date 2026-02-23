Ці 5 гаджетів, включаючи новий iPhone, Apple представить наступного тижня

Основними новинками стануть новий бюджетний MacBook і iPhone 17e.

Оглядач Bloomberg Марк Гурман повідомив, що починаючи з 2 березня Apple протягом декількох днів буде анонсувати нові пристрої. Очікується, що за цей час компанія представить "як мінімум п'ять" нових продуктів.

Раніше Apple розіслала запрошення журналістам на захід Apple Experience 4 березня, під час якого вони зможуть оглянути нові пристрої. Однак анонс новинок відбудеться раніше – про них, за словами Гурман, мають розповісти в прес-релізах на сайті Apple 2–4 березня.

З великою долею ймовірності Apple представить:

Бюджетний MacBook на A18 Pro

MacBook Pro з чіпами M5 Pro/Max

MacBook Air на базі M5

iPhone 17e

З імовірного, але не гарантованого, Гурман назвав:

iPad на A18

iPad Air на M4

Нові монітори для Mac

Найбільший інтерес викликає новина про вихід бюджетного MacBook. Це абсолютно нова модель, яка буде працювати на мобільному процесорі і коштувати дешевше iPhone. За потужністю ноутбук буде порівнянний з M1.

Також очікується презентація iPhone 17e, який отримає ряд апаратних поліпшень, включаючи підтримку MagSafe, відсутність якої стала одним з ключових недоліків 16е. Ціна, судячи з усього, залишиться колишньою – 599 доларів.

Нарешті, Apple може розповісти про "поумнілу" Siri на базі Google Gemini. Компанія планує перетворити голосового помічника на повноцінного чат-бота, який зможе замінити ChatGPT на iPhone та інших пристроях.

Першим анонсом Apple в 2026 році стало нове покоління AirTag для пошуку речей. Всередині тепер стоїть посилений динамік і покращений Bluetooth-чіп.

Раніше з'явилася інформація, що Apple відклала вихід базового iPhone 18 до 2027 року. Цієї осені компанія представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone.

