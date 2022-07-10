За його словами, необхідно "форсувати зміну політичного устрою в країні, організувати повстання народів".

Лауреат Нобелівської премії миру, колишній президент Польщі Лех Валенса закликав скоротити Росію до 50 мільйонів людей.

Його цитує Le Figaro.

"Там живе 60 народів, яких поглинули так само, як поглинають українців сьогодні. Ми повинні допомогти цим народам повстати. Потрібно або змінити російську політичну систему, або скоротити населення Росії до менш ніж 50 мільйонів", - заявив Валенса.

За його словами, необхідно "форсувати зміну політичного устрою в країні, організувати повстання народів".

"Навіть якщо Україна виграє цю війну, через п'ять років у нас буде те саме, а через десять років ми побачимо появу іншого Путіна. Якщо зміна політичної системи країни неможлива, світову безпеку забезпечить лише розчленування нинішньої Росії", - сказав Валенса.

Екс-президент Польщі погодився з тим, що Захід зацікавлений у розширенні сфер впливу.

"Ми повинні розуміти, що Захід розширює свою владу через НАТО, Євросоюз шляхом розширення, але демократичними способами. Росія робить це за допомогою насильства", - додав 78-річний поляк.

Раніше Польща погодилася лікувати поранених українських військових.

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