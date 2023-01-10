Наразі екс-посадовець на волі, бо за нього внесли заставу.

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко звільнив свого заступника Олега Муратова, який підозрюється у шахрайстві та підбурюванні підлеглого до дачі хабаря.

"Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка № 6/К-2023 від 10 січня звільнено Муратова Олега Михайловича з посади заступника голови Одеської обласної державної адміністрації", - повідомляє прес-служба ОВА.

Справа Олега Муратова: подробиці

За даними слідства, Муратов запропонував керівнику структурного підрозділу обладміністрації "вирішити" питання з правоохоронцями та закрити кримінальне провадження. Справа розслідується щодо посадових осіб за фактом присвоєння державного майна. Пропонуючи дати хабар, Муратов посилався на свої зв'язки з правоохоронними органами.

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Посадовця затримали після одержання 27 тис. дол. Його зв'язок із посадовими особами у правоохоронних органах перевіряється.

Муратову інкримінують дві статті Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у особливо великих розмірах); ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (завершений замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення посадовцем на користь того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища).

5 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 3,2 млн грн. 6 січня після внесення застави він вийшов із СІЗО. 9 січня суд відсторонив його на два місяці від службових обов’язків в ОВА.

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